Servizio straordinario dei Carabinieri: sanzioni, identificazioni e verifiche nelle aree sensibili

Prosegue l’azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nel contrasto ai reati contro il patrimonio e alle varie forme di illegalità. Seguendo le direttive del Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, l’attività preventiva e repressiva viene condotta attraverso mirati servizi di controllo del territorio.

Nel corso di tali attività, nella serata di venerdì, i Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno svolto, un servizio straordinario di controllo del territorio, concentrato principalmente nel Comune capoluogo.

Le pattuglie impiegate hanno proceduto con una serie di controlli eseguiti in tutte le aree sensibili della città: piazza Kennedy, ove sono stati identificati oltre trenta cittadini stranieri, tutti muniti di documenti in corso di validità; la stazione degli autobus e il centro cittadini. Numerosi i passaggi svolti dalle pattuglie nelle contrade più periferiche della città, per il contrasto dei reati predatori.

Infine, i militari hanno controllato diversi soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, soprattutto in località Quattrograna, ove nei giorni scorsi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari sei soggetti.

Al termine del servizio, durante il quale sono stati eseguiti numerosi posti di controllo anche nel Comune di Atripalda, sono stati complessivamente identificati circa 100 soggetti, elevate circa 20 contravvenzioni al codice della strada per un importo di oltre 6.000 e deferito un soggetto per guida senza patente, con recidiva nel biennio, e rifiuto di sottoporsi al test alcolemico, con successivo sequestro, finalizzato alla confisca, del suo veicolo.