Mastella, presentazione della lista

Incontro pubblico con i candidati di Tempi Nuovi – Popolari Uniti per le amministrative

Aggiunto da Redazione il 16 maggio 2026.
Tags della Galleria POLITICA, PRIMO PIANO
Tempi Nuovi Popolari UnitiOggi, Sabato 16 Maggio ore 17.00 presso Sala Lilla dell’Hotel de la Ville, ci sarà un incontro di presentazione dei candidati di Tempi Nuovi-Popolari Uniti nella lista “Noi di Centro – Mastella” per le elezioni Amministrative di Avellino del prossimo 24 e 25 Maggio, Luca Negrone, Oksana Bybliv e Giuseppe Vecchione.
Alla presentazione porterà i suoi saluti il Console Ucraino Maksym Kovalenko.
Saranno presenti il Coordinatore Regionale di Noi di Centro On Pasquale Giuditta, il candidato Sindaco della coalizione Avv Nello Pizza e l’On Giuseppe Gargani.
Porterà i suoi saluti anche la consigliera Provinciale di Noi di Centro Katya Renzulli.
Modera il Presidente Provinciale di Tempi Nuovi – Popolari Uniti Amerigo Festa.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
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Source: www.irpinia24.it