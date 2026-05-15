Accertamenti del Comune di Avellino su IVA, polizze e gestione degli incassi

In riferimento a quanto riportato nel servizio di Irpinia TV dal titolo “Bufera parcheggi, Telereading fa ricorso al TAR contro il Comune per la sospensione dei lavori”, si precisa che sono attualmente in corso verifiche approfondite sull’intera gestione del servizio di sosta affidato a Telereading, con particolare riferimento ai contratti sottoscritti e a tutti gli atti connessi.

Dalle prime risultanze è emerso che la società ha percepito somme per IVA non dovuta per circa 200.000 euro, che dovranno essere restituiti all’Ente. Sono state inoltre rilevate criticità riguardanti le polizze a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto, la cui assenza è motivo di risoluzione, nonché le modalità operative relative alla gestione degli incassi derivanti dallo scassettamento dei parcometri. Il tutto è in corso di verifica.