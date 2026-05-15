“Il tempo è Adesso”: lavoro, aree interne e futuro del sud al centro del dibattito

Si terrà il prossimo 19 maggio alle ore 9:00, presso il Carcere Borbonico – Sala Blu, l’Assemblea Territoriale della UIL Avellino-Benevento, appuntamento centrale nel percorso verso il XIV Congresso Regionale UIL Campania.

L’Assemblea Territoriale della camera sindacale di Avellino e Benevento rappresenta un momento di confronto strategico su lavoro, sviluppo e coesione territoriale, con particolare attenzione alle criticità e alle prospettive delle Aree Interne dell’Irpinia e del Sannio. Da qui lo slogan “il Tempo è Adesso”.

Ad aprire i lavori sarà la relazione del Segretario Generale UIL Avellino-Benevento, Luigi Simeone, che offrirà un’analisi approfondita del contesto socio-economico del territorio, evidenziando dati e criticità non più rinviabili.

Negli ultimi anni, infatti, il Mezzogiorno ha beneficiato di importanti risorse, anche grazie al PNRR, ma restano forti preoccupazioni sui tempi di realizzazione e sull’effettiva capacità di incidere sulle disuguaglianze territoriali. In particolare, il Sud continua a registrare un divario occupazionale significativo, con un tasso di occupazione giovanile molto inferiore rispetto al Centro-Nord .

Ancora più allarmante è il fenomeno dello spopolamento e della desertificazione demografica: le province di Avellino e Benevento hanno perso negli ultimi anni migliaia di residenti, con un progressivo invecchiamento della popolazione e una forte emigrazione giovanile . Un dato che impone una riflessione urgente sulle politiche di sviluppo e sulle opportunità da creare nei territori.

“La nostra sfida – sottolinea Simeone – è trasformare le Aree Interne da luoghi marginali a laboratori di futuro, capaci di attrarre giovani, imprese e innovazione. Non possiamo accettare l’idea di uno spopolamento inevitabile: serve una strategia concreta, immediata e condivisa”.

Nel corso dell’assemblea saranno affrontati anche temi cruciali come:

infrastrutture e isolamento territoriale

crisi dei servizi essenziali (sanità, trasporti, scuola)

ritardi nelle opere pubbliche strategiche

necessità di politiche fiscali e di incentivazione per chi vive e lavora nelle aree interne

La UIL ribadisce con forza la necessità di passare dalle analisi ai fatti, sollecitando istituzioni regionali e nazionali ad assumere decisioni rapide e incisive. A concludere i lavori sarà Giovanni Sgambati, Segretario Generale UIL Campania. L’assemblea vedrà inoltre la partecipazione di rappresentanti istituzionali, ospiti e delegati, in un confronto aperto sulle prospettive del territorio e del lavoro.

“Il Tempo è Adesso” non è solo uno slogan, ma un appello alla responsabilità collettiva: il futuro delle comunità locali si costruisce oggi, con scelte coraggiose e visione.