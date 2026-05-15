Truffa a Monteforte Irpino (AV)

Materiale idraulico a prezzo vantaggioso, i Carabinieri denunciano un 20enne

I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno deferito in stato di libertà un 20enne della provincia di Messina, ritenuto responsabile di truffa.

L’attività d’indagine ha avuto origine dalla denuncia sporta dalla vittima che, attratta da un annuncio di vendita di materiale idraulico pubblicato su un sito online, aveva avviato una trattativa con l’inserzionista.

Convinto della genuinità dell’offerta e del prezzo conveniente, l’acquirente ha effettuato un bonifico bancario per la somma di oltre mille euro sul conto indicato dal venditore, senza tuttavia ricevere il materiale acquistato né ottenere la restituzione dell’importo versato.

Gli accertamenti svolti dai militari dell’Arma, anche attraverso la ricostruzione dei movimenti finanziari, hanno consentito di risalire all’identità del presunto responsabile, che è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria competente.

Indagini di questo tipo rientrano nell’attività quotidiana svolta dai Carabinieri, costantemente impegnati nella prevenzione e repressione dei reati predatori, con particolare attenzione alle truffe perpetrate attraverso il web.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino rinnova l’invito a prestare massima attenzione agli acquisti online, diffidando di offerte eccessivamente vantaggiose e verificando sempre l’affidabilità dei venditori prima di effettuare pagamenti anticipati.

Per qualsiasi dubbio o necessità è possibile contattare il numero di emergenza “112” o rivolgersi al Comando dei Carabinieri più vicino.