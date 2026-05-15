Proposta per connettere Avellino alla rete ferroviaria nazionale

Guerriero: "Collegamento Freccialink con stazione Afragola, impegno che promuoverò con nuova amministrazione"

Aggiunto da Redazione il 15 maggio 2026.
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Diego GuerrieroAttivare un collegamento su gomma Freccialink tra Avellino e la stazione Alta Velocità di Afragola, per connettere la città alla rete ferroviaria nazionale. Il primo passo concreto e attuabile per rilanciare la mobilità del capoluogo”. Così Diego Guerriero, consigliere comunale uscente e candidato alle elezioni amministrative, nella lista W La Libertà, con Festa sindaco.

Non è uno slogan elettorale – prosegue il geologo – , né una semplice proposta, ma un impegno a promuovere l’istituzione del servizio, presso Rfi, con la nuova amministrazione comunale.

Una questione della quale mi sono già interessato, con contatti diretti con il gruppo Trenitalia, tra il 2022 e il 2023, inserita come obiettivo programmatico nel documento degli Stati generali delle aree interne, nell’ambito di un ragionamento più ampio su accessibilità al territorio, trasporti e sviluppo.

Significa offrire ai cittadini la possibilità di utilizzare un servizio intermodale che amplia il circuito delle Frecce e quindi viaggiare sulla tratta per Milano o altre destinazioni partendo direttamente da Avellino, con una prenotazione del biglietto integrato con il collegamento bus dalla stazione.

Un’iniziativa che può essere messa in campo senza particolari stanziamenti o interventi strutturali, in tempi rapidi.

Una strategia, invece, di riorganizzazione generale dei trasporti ferroviari e di sviluppo socio-economico di Avellino e dell’hinterland, richiederebbe ovviamente una pianificazione, in collaborazione con le altre istituzioni, dei lavori di ammodernamento ed elettrificazione delle tratte Salerno-Avellino-Benevento e Avellino-Rocchetta Sant’Antonio, insieme alla definizione di una missione del territorio con investimenti mirati”.

 

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Source: www.irpinia24.it