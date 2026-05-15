Il 17, 24, 30 e 31 maggio variazioni alla circolazione per interventi programmati di manutenzione tra Formia, Villa Literno, Latina e Campoleone

Il 17, 24, 30 e 31 maggio 2026, per lavori di manutenzione programmata sulla linea Napoli – Roma (via Formia), alcuni treni del Regionale, Intercity e Intercity Notte di Trenitalia (Gruppo FS) subiscono modifiche alla circolazione.

In particolare, nei giorni 17 e 24 i lavori interesseranno il tratto di linea tra Formia-Gaeta – Villa Literno e nei giorni 30 e 31 maggio invece i lavori interesseranno Campoleone e il tratto di linea coinvolto sarà quello tra Latina e Formia.

I treni del Regionale subiscono modifiche di d’orario, cancellazioni e variazioni. Previsto servizio bus fra le stazioni di Formia e Villa Literno, Formia e Napoli C.le, Formia – Minturno, Sessa Aurunca e Formia, Latina e Minturno, Campoleone e Minturno e Sessa Aurunca e Latina.

Nei giorni 17, 24, 31 maggio alcuni treni Intercity Sestri Levante – Napoli C.le, Salerno/Napoli C.le – Roma Termini/Milano C.le, Reggio Calabria C.le – Roma Termini, Salerno – Torino Porta Nuova, Roma Termini – Battipaglia/Taranto, Roma Termini – Palermo C.le/Siracusa subiscono modifiche d’orario e/o variazioni di percorso, con perdita di alcune fermate intermedie.

Nelle notti 16/17, 23/24, 30/31 maggio i treni Intercity Notte Milano C.le/Roma Termini – Messina C.le/Siracusa/Palermo C.le, Reggio di Calabria C.le/Salerno – Torino P. Nuova subiscono modifiche d’orario e/o variazioni di percorso, con perdita di alcune fermate intermedie.

Previsto servizio bus sostitutivo per alcuni treni Intercity e Intercity notte.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. A bordo dei bus è ammesso il trasporto gratuito di biciclette pieghevoli, riposte in apposite borse e caricate nel vano bagagli, la cui dimensione massima non superi cm 40x30x15. Non è consentito il trasporto di altre tipologie di bici né di mezzi di micromobilità elettrica (es. monopattino, monowheel e hoverboard). Non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione di Trenitalia, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.