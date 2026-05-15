Ultimo incontro territoriale tematico questo pomeriggio presso il Museo Civico di Ariano Irpino, del percorso di partecipazione territoriale per la definizione del Programma Integrato di Valorizzazione Territoriale (PIV) – Masterplan della Valle Ufita, promosso dalla Direzione Generale Governo del Territorio della Regione Campania, in collaborazione con il sistema universitario regionale.

Attraverso un articolato calendario di incontri tematici in diversi centri della Valle Ufita, e la compilazione di questionari on-line, sono stati attivati momenti di confronto operativo su ambiti strategici quali: agricoltura, formazione, produzioni, welfare, energia, mobilità e governance.

«Abbiamo concluso oggi ad Ariano Irpino – spiega Marcantonio Spera, Sindaco di Grottaminarda e responsabile del Coordinamento Tecnico del Masterplan Valle Ufita – una prima fase istruttoria che prelude al lavoro organizzativo delle sette Università Campane e del Coordinamento scientifico formato da Adelina Picone e Michelangelo Russo del DiARC-Unina, affiancato dai collaboratori dell’Assessore della Regione Campania Vincenzo Cuomo, Orlando Di Marino e Carlo De Luca, dell’Ufficio “Direzione Governo del Territorio Regione Campania” che tradurranno tutte le informazioni raccolte nella prima bozza del Masterplan della Città dell’Ufita.

Nell’attesa che venga ufficializzata l’opera strategica più importante delle nostre aree interne vale la pena di rimarcare i concetti nuovi emersi in questa prima fase. Tavoli permanenti territoriali per consentire un continuo divenire, sempre più armonico e strutturato, per poter cogliere le opportunità economiche che si presenteranno in maniera veloce, puntuale, condivisa nell’interesse di tutte le Comunità superando i Campanili. Per questo una Governance illuminata e capace di supportare una visione di Ambito territoriale vasto e armonico. Lavorare insieme sfruttando tutte le risorse strutturali, ambientali e umane.

Un continuo divenire di un Masterplan che, perfettibile per definizione, dovrà essere arricchito continuamente di contenuti, in un’ottica di strategia territoriale integrata, con una modalità di “partecipazione” integrata e di partenariato sperimentale di grande modernità organizzativa.

Grazie a tutti quanti hanno contribuito finora alla costruzione del Masterplan della Città dell’Ufita, all’ex Assessore Bruno Discepolo e all’Assessore attuale Vincenzo Cuomo, della Regione Campania».