Congresso PRI Campania, appuntamento a Napoli

si legge nell’invito di Mario Carmine Manganiello.

A ricevere la lettera di invito tra gli altri, Massimo Lucidi Presidente della Fondazione E-novation impegnato da tempo a promuovere canali di dialogo e soft power tra Italia e Stati Uniti che dichiara: “Esiste una comune matrice liberale e repubblicana tra le culture democratiche, che devono dialogare e camminare insieme per lo sviluppo sostenibile del Pianeta sempre più interconnesso; sistemi democratici che vengono di fatto minacciati dagli oligopoli digitali che puntano a economia ma pure alla politica per costruire una società ingiusta e diseguale”.