Congresso PRI Campania, appuntamento a Napoli
Sabato 16 maggio all’Holiday Inn il confronto del Partito Repubblicano tra nuove alleanze e sfide future
Sabato 16 maggio alle 9.30 è convocato il Congresso Regionale della Campania del Partito Repubblicano all’hotel Holiday Inn al centro direzionale di Napoli. Il Partito storico nato nel 1895 è il più antico in Italia ed è guidato a livello regionale dal coordinatore regionale Mario Carmine Manganiello che ha vergato le lettere di convocazione e invito assieme al segretario nazionale Salvatore Piro.
“Dopo le Elezioni Regionali ed in previsione del prossimo Congresso Nazionale del PRI convocato per il prossimo autunno, anche il Partito Repubblicano della Campania è chiamato ad una riflessione attenta su tutto il percorso politico degli ultimi anni, gli argomenti e le considerazioni di ciò che è stato fatto e di quello che bisogna fare, per affrontare le prossime sfide che ci aspettano. Nuovi progetti, nuove alleanze, nuove sfide ci chiamano, e dobbiamo essere pronti a cogliere le opportunità che l’evoluzione politica si appresta a produrre, al fine di poter riportare il Partito alla consapevolezza del ruolo che la Storia gli ha dato nel tempo, e che noi abbiamo il dovere di sostenere” si legge nell’invito di Mario Carmine Manganiello.
A ricevere la lettera di invito tra gli altri, Massimo Lucidi Presidente della Fondazione E-novation impegnato da tempo a promuovere canali di dialogo e soft power tra Italia e Stati Uniti che dichiara: “Esiste una comune matrice liberale e repubblicana tra le culture democratiche, che devono dialogare e camminare insieme per lo sviluppo sostenibile del Pianeta sempre più interconnesso; sistemi democratici che vengono di fatto minacciati dagli oligopoli digitali che puntano a economia ma pure alla politica per costruire una società ingiusta e diseguale”.
Source: www.irpinia24.it