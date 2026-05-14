Ue, strategia per la resilienza sanitaria

Piano europeo per prevenzione e risposta alle crisi sanitarie globali

Oggi la Commissione europea ha adottato una iniziativa globale per la resilienza sanitaria. Questa strategia posiziona l’UE come attore affidabile e in prima linea nella salute globale, rafforzando la prevenzione, la preparazione e la risposta alle future minacce sanitarie e affrontando le lacune di resilienza dei sistemi sanitari.

L’iniziativa definisce il quadro strategico per le future azioni dell’UE, affinché l’Europa possa rispondere più rapidamente alle minacce e alle crisi sanitarie in un mondo interconnesso, sulla base di un solido sistema multilaterale e della cooperazione con i partner. In questo modo rafforza ulteriormente l’autonomia strategica e la competitività dell’UE e sostiene i partner nel percorso di transizione dalla dipendenza dagli aiuti verso una maggiore sovranità sanitaria.

L’iniziativa globale per la resilienza sanitaria individua cinque aree prioritarie chiave che apportano il massimo valore al contributo dell’UE alla stabilità e all’azione collettiva in materia di salute globale.

Maggiori informazioni sono disponibili nel nostro comunicato stampa e nella scheda informativa.