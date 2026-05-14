A Città della Scienza riconosciute le eccellenze imprenditoriali della provincia di Avellino.

Questa mattina a Napoli presso l’Auditorium di Città della Scienza si è svolta la cerimonia di premiazione delle aziende più competitive dell’anno con sede legale in Campania nell’ambito del 71° evento del Premio Industria Felix, nona edizione de “La Campania che compete”.

Nel corso dell’evento è stata presentata l’analisi Cerved dalla quale è emerso che le imprese campane si distinguono per puntualità nei pagamenti commerciali, con una quota del 52,4% di aziende che rispettano regolarmente le scadenze, un dato superiore alla media del Sud e delle Isole (48,9%) ma inferiore al dato nazionale, che si attesta al 57%.

In particolare, lo studio ha analizzato i comportamenti di pagamento delle imprese, condotto su un campione di 3mila aziende, 60mila esperienze di pagamento e un’esposizione annua monitorata di 100 miliardi di euro. Lo studio prende in esame tempi di pagamento, distribuzione dei ritardi e mancati pagamenti. Il quadro evidenzia una Campania più virtuosa rispetto al contesto del Mezzogiorno sul fronte dell’affidabilità nei rapporti commerciali, pur restando sotto la performance media nazionale.

Alla manifestazione presentata dai giornalisti RAI Maria Soave e Gianmarco Sansolino hanno partecipato autorevoli esponenti del mondo economico, finanziario ed istituzionale.

Durante la giornata sono state premiate 86 aziende più competitive dell’anno con sede legale in Campania individuate attraverso un’inchiesta giornalistica realizzata tramite un nuovo algoritmo proprietario di analisi dei bilanci, che in questa circostanza è partito dall’Ebit margin e ha selezionato le realtà più performanti del sistema imprenditoriale a livello gestionale, affidabili finanziariamente secondo il Cerved Group Score e in seguito validate da un qualificato Comitato scientifico.

Per la Provincia di Avellino sono state premiate le seguenti aziende:

Bruno Agricoltura S.r.l., Bruno S.r.l., E.B.I. Elettromeccanica Bocchino Irpina S.r.l., Tecno Meccaniche Moderne S.r.l., Azienda Agricola De Maio S.r.l. Società Agricola, Creazioni F.A.S.S. S.r.l., E.P.F. S.r.l., Elettrocanali S.r.l., Halley Campania S.r.l., Peluso C.G. S.r.l., Pignatiello Costruzioni S.r.l., Zenone Elettronica S.r.l.

Il Presidente di Confindustria Avellino Angelo Petitto ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento ottenuto dalle aziende irpine, sottolineando che la Provincia di Avellino ancora una volta ha espresso delle eccellenze imprenditoriali posizionandosi, per numero di imprese, al terzo posto subito dopo le Province di Napoli e Salerno e seguita dalle Province di Caserta e Benevento, a conferma della rilevanza del nostro sistema imprenditoriale.