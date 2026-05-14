I commissari Šuica e Brunner discutono con i paesi mediterranei dell’UE

Lunedì 18 maggio la Commissaria per il Mediterraneo, Dubravka Šuica, e il Commissario per gli Affari interni e la migrazione, Magnus Brunner, parteciperanno alla conferenza dei ministri dell’Interno MED9 a Rovigno. Al centro dei lavori ci saranno la migrazione, la gestione delle frontiere esterne e la lotta al traffico di droga.

Il gruppo MED9, che riunisce Cipro, Francia, Grecia, Croazia, Italia, Malta, Portogallo, Spagna e Slovenia, è stato istituito nel 2013 con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri dell’UE sulle questioni legate al Mediterraneo. Le discussioni di lunedì si concentreranno in particolare sul contrasto alla migrazione illegale e sul rafforzamento della protezione delle frontiere esterne dell’UE nella regione mediterranea.

I partecipanti procederanno inoltre a uno scambio di opinioni sull’attuazione del patto sulla migrazione e l’asilo, compresa la riserva di solidarietà, nonché sulla proposta della Commissione relativa a un sistema europeo comune per i rimpatri e a una cooperazione più stretta con i paesi partner nell’ambito del terzo pilastro del patto per il Mediterraneo, dedicato alla sicurezza e alla preparazione. Sul tavolo anche la cooperazione in materia di riammissione e il rafforzamento della gestione delle frontiere esterne, con una revisione del mandato di Frontex.