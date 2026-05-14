Navette dedicate per aiutare i cittadini negli spostamenti quotidiani ad Avellino.

Ad Avellino ci sono persone che ogni giorno vivono ostacoli semplici solo in apparenza. Andare a una visita medica.

Fare la spesa. Raggiungere un ufficio.

Uscire di casa e sentirsi parte della città. Per molti anziani, persone con disabilità e cittadini fragili, tutto questo diventa complicato quando manca un supporto negli spostamenti. E la difficoltà, col tempo, si trasforma in isolamento.

Per questo nel programma di Laura Nargi nasce il Taxi Sociale.

“Già durante il mio sindacato, durato un anno, avevo pensato e mi ero ritrovata in situazioni che mi hanno portato a voler realizzare un servizio che potesse essere vicino nel quotidiano a queste persone. In questo tempo ho avuto modo di vedere come realizzarlo e con la mia candidatura la possibilità di presentarlo nel mio programma. È un servizio con navette dedicate, pensato per accompagnare chi è più in difficoltà nei propri spostamenti quotidiani.

Il servizio sarà semplice e accessibile a tutti, con più modalità di prenotazione per non escludere nessuno: telefono, WhatsApp e WebApp.

La sperimentazione partirà dai quartieri con maggiore necessità, con l’obiettivo di estenderlo progressivamente a tutta Avellino.

“Una città si misura da come riesce a essere vicina alle persone nei momenti di fragilità. L’autonomia non deve dipendere dalle difficoltà di accesso ai servizi”.

Il Taxi Sociale è questo, un modo concreto per ridurre la solitudine e restituire dignità.

Perché una città davvero giusta è quella in cui nessuno resta indietro.