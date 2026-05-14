Al Viva Hotel il confronto con i giovani sui temi e le emergenze di Avellino.

Il campo largo incontra la città e i suoi elettori. È fissato a questo pomeriggio, alle 18.30, l’appuntamento al Viva Hotel di via Circumvallazione, ad Avellino, per la presentazione delle sei liste a sostegno del candidato sindaco Nello Pizza.

L’incontro servirà per far conoscere meglio le proposte della coalizione composta da PD, Casa Riformista, M5S, Noi di Centro, Scegliamo Nello Pizza e Avellino Città Pubblica. Ma soprattutto per illustrare il programma amministrativo e l’idea di città del centrosinistra e del suo alfiere.

Nel corso dell’appuntamento Pizza sarà anche in dialogo con sei giovani, che gli porranno delle domande riguardo la città, le sue emergenze e i bisogni degli avellinesi. A tutte il candidato sindaco del campo largo risponderà, esponendo le idee che, su mandato dei cittadini, diventeranno soluzioni concrete.