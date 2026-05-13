La Parrocchia San Leucio Vescovo di San Leucio del Sannio, guidata dal Parroco Don Michele Villani celebrerà Mercoledì 13 Maggio 2026 la Solennità con il Santo Rosario e la Santa Messa alla Cappella Nostra Signora del Santo Rosario di Fatima, posta in Via Ariarella/Piano Alfieri, in San Leucio del Sannio (Bn), preceduta da una Fiaccolata, che partirà alle ore 19.00 dalla Piazza Chiesa, alla presenza del Parroco, dell’Amministrazione Comunale e dei concittadini, proseguendo per le strade del territorio, all’arrivo seguirà la Solenne Celebrazione Eucaristica, chiude la serata un momento pirotecnico di Pasquale Mazzone. La Parrocchia San Leucio Vescovo di San Leucio del Sannio, guidata dal Parroco Don Michele Villani celebrerà Mercoledì 13 Maggio 2026 la Solennità con il Santo Rosario e la Santa Messa alla Cappella Nostra Signora del Santo Rosario di Fatima, posta in Via Ariarella/Piano Alfieri, in San Leucio del Sannio (Bn), preceduta da una Fiaccolata, che partirà alle ore 19.00 dalla Piazza Chiesa, alla presenza del Parroco, dell’Amministrazione Comunale e dei concittadini, proseguendo per le strade del territorio, all’arrivo seguirà la Solenne Celebrazione Eucaristica, chiude la serata un momento pirotecnico di Pasquale Mazzone.

Sarà effettuata anche la diretta in streaming su Facebook, per dar modo agli ammalati e a chi non potrà partecipare, di unirsi spiritualmente in preghiera con i presenti.

San Leucio del Sannio è una comunità con una grande fede per i Santi, la Beata Vergine Maria e un grande spirito di servizio e collaborazione alle attività organizzate per il sociale, a partire dalla Parrocchia, dal Comune, dalla Pro Loco, dal Forum e altri enti associativi, tra le diverse generazioni dai giovani agli adulti fino agli anziani.

La devozione per la Madonna di Fatima, ha portato al concittadino Franco Iannace a costruire, in concordia con i canoni della Chiesa, questo luogo dedicato alla Madonna, una Cappella tra il verde della natura, dove la preghiera è ancora più raccolta e sentita.