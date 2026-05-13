A Palazzo Valentini la cerimonia finale della VI edizione del Premio Angelo Vassallo

La VI edizione del Premio “Angelo Vassallo – Sindaco Pescatore”, promosso dalla Fondazione Angelo Vassallo e dall’Associazione Battiti di Pesca, giunge al suo momento conclusivo con la cerimonia di premiazione in programma sabato 16 maggio alle ore 10 presso Palazzo Valentini, nella prestigiosa Aula Consiliare della Città Metropolitana di Roma Capitale, partner istituzionale del Premio insieme ad ANCI Toscana, con il sostegno della Cooperativa Sociale Loco Motiva e dell’azienda Acqua Sì. Dopo l’annuncio ufficiale dei vincitori sui canali social del Premio, l’appuntamento finale celebrerà studenti, docenti e scuole provenienti da tutta Italia che hanno partecipato con entusiasmo e sensibilità a un’edizione ispirata dal messaggio di Angelo Vassallo: “Dobbiamo agire nella legge, camminare con la legge, così facendo saremo inattaccabili”. Sono stati oltre 300 gli elaborati pervenuti da scuole di ogni ordine e grado, testimonianza concreta di una nuova generazione capace di interpretare i valori della legalità, della giustizia sociale e della cittadinanza attiva attraverso musica, arti multimediali e progetti innovativi. La Commissione, composta da rappresentanti del mondo scolastico, giornalisti, attivisti e professionisti del Terzo Settore, ha espresso unanime apprezzamento per l’elevata qualità delle opere, assegnando anche diversi pari merito a conferma del talento diffuso sul territorio nazionale. Grande rilievo è stato attribuito anche alle Buone Pratiche e alle Menzioni Speciali, riconoscimenti destinati a quei progetti capaci di trasformare i valori in azioni concrete e messaggi di forte impatto civile e culturale.

“Questo Premio continua a crescere perché cresce la consapevolezza dei giovani rispetto al valore della legalità e della partecipazione”, dichiara il Presidente della Fondazione Angelo Vassallo, Dario Vassallo. “Ogni elaborato ricevuto rappresenta una testimonianza viva dell’eredità morale di Angelo. I ragazzi ci stanno indicando una strada fatta di responsabilità, coraggio e impegno quotidiano. È a loro che dobbiamo guardare per costruire un futuro migliore”.

“Vedere scuole provenienti da tutta Italia unirsi nel nome del Sindaco Pescatore è un segnale straordinario”, afferma il Vicepresidente Massimo Vassallo. “La partecipazione, la qualità dei lavori e la profondità dei messaggi dimostrano che la memoria può diventare azione concreta e cultura condivisa. Questo Premio non celebra soltanto il ricordo di Angelo Vassallo, ma alimenta ogni anno una comunità educante che crede nella giustizia, nell’inclusione e nella difesa del bene comune”.

Tutti i vincitori riceveranno il piatto simbolo del Premio, realizzato dai ragazzi e dalle ragazze del Polo Autismo Sant’Eusanio di Rieti, segno tangibile di un legame profondo tra inclusione, dignità sociale e cultura della legalità.