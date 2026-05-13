Perquisizioni dei Carabinieri per presunti reati contro patrimonio e fede pubblica

In queste ore, nel capoluogo irpino, i Carabinieri stanno dando esecuzione a un provvedimento del GIP del Tribunale di Avellino che ha disposto misure cautelari nei confronti di 8 soggetti, gravemente indiziati – allo stato delle indagini – di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la fede pubblica e contro il patrimonio, in particolare ai danni dell’Erario, della Regione e della Provincia.

Sono in atto numerose perquisizioni con l’ausilio di un velivolo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano.