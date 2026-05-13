L’iniziativa promossa da Progetto Ciclismo Sorrentino coinvolgerà bambini dai 5 ai 12 anni

Sabato 16 maggio 2026 Piazza Matteotti ospiterà la “Gimkana per bambini” promossa dall’associazione Progetto Ciclismo Sorrentino con il patrocinio della FCI (Federazione Ciclistica Italiana) e del Comune di Sant’Agnello.

Dalle ore 14:30 alle 16:30 tutti i bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni potranno vivere, guidati da esperti e in compagnia delle famiglie, un pomeriggio dedicato alla promozione della cultura sportiva, rendendo omaggio per questa prima edizione alla memoria di Giovanni Picardi, Vice Presidente dell’associazione Progetto Ciclismo Sorrentino fino al 2024.

Durante l’evento i piccoli potranno avvicinarsi al mondo del ciclismo attraverso prove di gimkana e sprint a tempo, pensati per stimolare l’abilità e il sano divertimento. Per partecipare all’iniziativa è indispensabile presentarsi con la propria bicicletta e il caschetto protettivo. In mancanza, il casco potrà essere richiesto direttamente agli organizzatori dell’evento.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare l’organizzazione al numero di telefono 339.5202160