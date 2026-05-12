Domenica 17 maggio 2026 raduno tra paesaggi, enogastronomia e le strade del territorio

C’ è una magia particolare nel vedere una scia di “Vespe” che si snoda tra i vigneti .

E’ il racconto di un Paese che sa ancora godersi il tempo, la bellezza del paesaggio, la bontà dei prodotti e la fragranza di un vino di pregio .

Domenica 17 Maggio 2026 si può diventare protagonisti di una giornata dove il bianco del “Greco di Tufo” si fonde con i colori del paesaggio e delle due ruote .

E’ il ritrovarsi, lo stare insieme, il percorrere le sinuose strade della nostra terra, l’andamento lento per riempirsi gli occhi di una seducente meraviglia.

Appuntamento a Tufo, nella piazza Umberto I, dalle ore 08.00 alle ore 10.00 per poi spostarsi fino alle ore 12.00 presso la panoramica piazzetta della Frazione “San Paolo”, il cuore dell’Areale DOCG.