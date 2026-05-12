A Sant’Agnello (NA) due giornate gratuite tra giochi, laboratori e inclusione per le famiglie

“IL TESORO DELLE FAMIGLIE”. Venerdì 15 maggio, a partire dalle ore 16:00, l’A.S.P.S., in collaborazione con le cooperative sociali Essere e Oltre i sogni, organizzano un pomeriggio di sensibilizzazione per le famiglie, nell’ambito delle attività previste nell’Avviso pubblico per il rafforzamento dei Centri per le famiglie e la promozione dell’affido e la bigenitorialità, in attuazione della D.G.R. n. 24 del 17/01/2024. In collaborazione con Barattoli Cosmici, le famiglie potranno partecipare, gratuitamente, alla caccia inclusiva a tappe, intitolata “Il Tesoro delle Famiglie” e una successione di attività, giochi e piccole sfide tra arte, enigmi, abilità e conoscenza alla ricerca del “Forziere dei Legami”. Sarà un momento anche informativo per i partecipanti che potranno richiedere dettagli sulle attività per le famiglie affiancanti ad altre famiglie o a ragazzi ospiti in strutture residenziali, sui gruppi di sostegno alle famiglie affidatarie e adottive, iniziative di supporto per l’affido familiare e per forme innovative di affido in situazioni di emergenza e di accoglienza e solidarietà tra famiglie.

“HYGGELAB FAMILY DAY”. Domenica 17 maggio, dalle 9:30 alle 12:30, nell’ambito del progetto HyggeLab, patrocinato dal Comune di Sant’Agnello, Piazza Matteotti ospiterà il Family Day, una mattinata dedicata a tutte le famiglie. Tante le attività in programma pensate per far condividere tempo di qualità insieme a grandi e piccoli, in collaborazione con associazioni, cooperative e realtà della Penisola Sorrentina, sia sportive che del terzo settore, con il Centro Sportivo Italiano e con il patrocinio del Centro di Servizio di Volontariato della Città Metropolitana di Napoli (CSV Napoli ETS). Le famiglie avranno la possibilità di partecipare, gratuitamente, a laboratori di crescita personale, grafico-pittorici, musicali, di ceramica e a giochi relativi alle emozioni come gioia, tristezza, paura e rabbia, dove i bambini potranno operare insieme ai propri genitori. Previsti anche momenti di animazione, balli e partite di calcetto e basket genitori e figli, oltre a stand informativi e di promozione dei servizi socio-sanitari a disposizione delle famiglie.