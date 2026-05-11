Sgambati e Torino elogiano gli agenti intervenuti a Napoli dopo l’accoltellamento del 14enne

“La UIL e la UIL FP di Napoli e Campania esprimono pieno apprezzamento per l’intervento tempestivo e professionale degli agenti della Polizia Locale di Napoli che, lo scorso sabato a Piazza Municipio, hanno fermato il presunto responsabile dell’accoltellamento di un ragazzo di appena 14 anni” . Lo affermano È quanto Giovanni Sgambati e Vincenzo Torino, rispettivamente Segretari Generali della UIL e della UIL FP di Napoli e Campania.

“Ancora una volta, le lavoratrici e i lavoratori della Polizia Locale hanno dimostrato senso del dovere, coraggio e capacità operativa, intervenendo in un contesto di estrema gravità e contribuendo in maniera determinante alla tutela della sicurezza dei cittadini – aggiungono -Tuttavia, non possiamo limitarci agli elogi. Episodi così gravi confermano che la sicurezza urbana non può essere scaricata esclusivamente sulle spalle degli operatori in servizio sul territorio. Serve una presenza più forte e coordinata dello Stato, soprattutto nelle aree sensibili della città, nei luoghi della movida e negli spazi frequentati dai giovani”.

E ancora: “La UIL e la UIL FP Napoli e Campania chiedono con forza un piano straordinario per la sicurezza urbana, con più personale, più strumenti, più tutele e maggiori investimenti. Gli agenti della Polizia Locale sono chiamati ogni giorno ad affrontare situazioni complesse e rischiose, spesso senza un adeguato riconoscimento normativo, contrattuale e professionale. Per questo riteniamo non più rinviabile la riforma della Polizia Locale, ferma da 40 anni. Una riforma attesa da troppo tempo, necessaria per riconoscere pienamente il ruolo degli operatori, rafforzarne le garanzie, definirne meglio le funzioni e inserirli con dignità nel sistema integrato della sicurezza pubblica”.

I sindacalisti hanno, poi, concluso: “La Polizia Locale non può essere ricordata solo nei momenti di emergenza. Deve essere sostenuta ogni giorno con scelte politiche concrete, risorse adeguate e tutele reali. La UIL continuerà a rivendicare con determinazione sicurezza, dignità e valorizzazione per tutte le lavoratrici e i lavoratori della Polizia Locale”.