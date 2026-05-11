Un presidio dell’Ambito A02 per il sostegno a minori e famiglie, dedicato a crescita e inclusione

Il Comune di Summonte e il Consorzio per il Welfare Integrato dell’Ambito Territoriale Sociale A02 annunciano con orgoglio l’attivazione del Centro per le Famiglie “Don Alberto De Simone”, un nuovo e importante presidio sociale a sostegno dei minori, delle famiglie e dell’intera comunità del territorio. L’inaugurazione e presentazione ufficiale delle attività si terrà il 13 maggio 2026 alle ore 10.00 presso il centro congressi “Don Alberto De Simone” di Summonte.

Un luogo protetto per famiglie e minori

Il Centro per le Famiglie “Don Alberto De Simone” è uno dei tre centri dell’Ambito Territoriale Sociale A02 e svolge la propria mission all’interno della struttura omonima. Si tratta di uno spazio protetto e professionale, concepito a misura di bambino, in cui i minori e le loro famiglie possono trovare supporto adeguato in un ambiente rinnovato, sereno e facilitante per ogni tipo di incontro.

Il servizio mira a rafforzare le competenze genitoriali e a migliorare la qualità della relazione e della comunicazione all’interno del nucleo familiare. Promuove azioni e interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, in linea con la programmazione nazionale in materia di infanzia, adolescenza e sostegno alle famiglie.

Le parole del Sindaco

Il Sindaco del Comune di Summonte, Ivo Capone, ha dichiarato: “Siamo lieti di comunicare l’attivazione del Centro per le Famiglie presso il centro congressi “Don Alberto De Simone” di Summonte, un importante presidio sociale dedicato al sostegno dei minori, delle famiglie e della comunità. Con questo nuovo servizio ci poniamo l’obiettivo di favorire relazioni familiari sane, sostenere la crescita educativa e creare uno spazio di incontro e confronto per tutta la comunità. Investire nelle famiglie significa investire nel futuro della nostra comunità.”

L’evento di presentazione – 13 maggio 2026

In occasione della presentazione ufficiale delle attività, interverranno autorità istituzionali, rappresentanti del mondo scolastico e del terzo settore, tra cui: Ivo Capone (Sindaco del Comune di Summonte), Lucia Pescatore (Presidente CDA Consorzio Ambito A02), Carmine De Fazio (Presidente Assemblea dei Sindaci del Consorzio Ambito A02), Alessandra Tarantino (Dirigente scolastica IC Mercogliano), Rosaria Cappabianca (Presidente Cooperativa Intra di Avellino), Michele Leo (Direttore Consorzio Ambito A02) e Marisa Lena (Responsabile Area Tecnica Sociale del Consorzio Ambito A02).

Un’iniziativa di rete per il territorio

L’iniziativa è realizzata nell’ambito delle attività del Consorzio per il Welfare Integrato dei Servizi Sociali Ambito A02, che riunisce i Comuni di Contrada, Forino, Mercogliano, Monteforte Irpino, Ospedaletto d’Alpinolo, Sant’Angelo a Scala e Summonte. Il progetto è realizzato con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e vede come soggetto prestatore la Cooperativa Sociale Intra.

La collaborazione tra istituzioni, scuola e realtà del terzo settore rappresenta il modello su cui si fonda il servizio, nell’ottica condivisa che – come recita il motto dell’Ambito A02 – “Insieme si vince”.