Ferdinando IV tra storia e vita privata

Ad Avellino la rassegna “I giovedì della lettura” con il volume di Emilio Gin sulle lettere inedite di Ferdinando IV

Aggiunto da Redazione il 11 maggio 2026.
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Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di 8.....2025 Archivio di Stato di Avellino - ore 17.00 Via Giuseppe Verdi, 17 - 1Giovedì 14 maggio prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.
In tale occasione si presenterà il libro “Lettere inedite di Ferdinando IV di Borbone a Maria Carolina (1796-1799)”, di Emilio Gin.
Introdurrà Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino.
 
Dialogherà con l’autore Vincenzo Barra, ricercatore di Storia Moderna presso il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione dell’Università degli Studi di Salerno.
Nel tumulto del Triennio Rivoluzionario (1796-1799), mentre il Regno di Napoli trema sotto l’eco della Rivoluzione francese, le lettere private di Ferdinando IV alla moglie Maria Carolina d’Asburgo-Lorena aprono una finestra straordinaria su un’epoca e due anime intrecciate dal destino.
 
 

 

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Source: www.irpinia24.it