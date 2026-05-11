Ferdinando IV tra storia e vita privata
Ad Avellino la rassegna “I giovedì della lettura” con il volume di Emilio Gin sulle lettere inedite di Ferdinando IV
Giovedì 14 maggio prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.
In tale occasione si presenterà il libro “Lettere inedite di Ferdinando IV di Borbone a Maria Carolina (1796-1799)”, di Emilio Gin.
Introdurrà Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino.
Dialogherà con l’autore Vincenzo Barra, ricercatore di Storia Moderna presso il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione dell’Università degli Studi di Salerno.
Nel tumulto del Triennio Rivoluzionario (1796-1799), mentre il Regno di Napoli trema sotto l’eco della Rivoluzione francese, le lettere private di Ferdinando IV alla moglie Maria Carolina d’Asburgo-Lorena aprono una finestra straordinaria su un’epoca e due anime intrecciate dal destino.
Source: www.irpinia24.it