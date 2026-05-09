Attività didattica per bambini dai 6 ai 10 anni tra natura, esplorazione e conoscenza del territorio

Venerdì 15 maggio, alle ore 16:00, il museo MIRA – via A. De Curtis, Mercogliano (AV) – ospita un nuovo appuntamento del progetto Musei per Natura dedicato ai più piccoli.

Alla scoperta della flora locale è un laboratorio didattico per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni, pensato per avvicinare i partecipanti all’osservazione della natura, delle piante e del paesaggio attraverso attività educative e momenti di esplorazione.

Il laboratorio propone un’esperienza semplice e partecipativa per stimolare curiosità, attenzione e conoscenza del territorio, valorizzando il rapporto tra ambiente, memoria e vita quotidiana.

Per iscriversi è necessario compilare il form che trovi nel seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3LBW5UIq1Sr3gxPzVDZC8V6RAXUflF_LRwm87LUq9cAvGHg/viewform

L’attività è a cura di Legambiente Avellino – Alveare.

Il progetto è promosso dal Comune di Mercogliano e realizzato da Mediateur, nell’ambito dei Musei per Natura, programma della Regione Campania dedicato alla valorizzazione dei musei ambientali.