Carabinieri denunciano 25enne responsabile di porto di oggetti atti ad offendere

Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto Rossana Riflesso, finalizzati al contrasto dei reati predatori e a garantire una risposta tempestiva ed efficace contro ogni forma di illegalità.

In tale contesto, i Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno denunciato in stato di libertà un 25enne di origini straniere, residente a Paternopoli e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di porto di oggetti atti ad offendere e rifiuto di fornire le proprie generalità.

L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri a Mercogliano, dove i militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti a seguito della segnalazione di un uomo che aveva tentato di introdursi all’interno di una proprietà privata.

Rintracciato e bloccato dai Carabinieri, il giovane si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un cacciavite e di una forbice, oggetti sottoposti a sequestro.

L’attività rientra nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio predisposti dall’Arma irpina, con particolare attenzione ai centri abitati e alle aree maggiormente esposte al rischio di fenomeni criminosi, al fine di assicurare una costante presenza sul territorio e rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini.