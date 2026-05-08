Tra grandi maestri della tastiera, la Scuola Napoletana e nuovi percorsi editoriali

Il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino si conferma centro d’eccellenza per l’alta formazione e la divulgazione musicale, presentando una serie di prestigiosi appuntamenti per il mese di maggio 2026. Un calendario che spazia dal repertorio pianistico internazionale alla riscoperta della tradizione campana, fino a momenti di approfondimento editoriale.

Gli appuntamenti in programma:

Martedì 12 maggio, ore 15.30 – Auditorium “V. Vitale” Per la rassegna “Le Corde – Incontri di chitarra”, curata dal Dipartimento archi e corde, il maestro Christian El Khouri si esibirà in un concerto solistico. L’appuntamento con la chitarra proseguirà mercoledì 13 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 16.00 in Aula 50, con una Masterclass dedicata agli studenti dell’Istituto.

Martedì 12 maggio, ore 16.00 – Auditorium “Mario Cesa” Un focus sulla storia della musica con l’evento “Fedele Fenaroli e la ‘Scuola Napoletana’”. Il musicologo Cesare Corsi dialogherà con Davide Falsino. Il programma concertistico vedrà l’esecuzione di opere di Fenaroli e Falsino interpretate dai pianisti Antonella De Vinco e Davide Falsino, dal violoncellista Andrea Marotta e dall’Ensemble Vocale del “Cimarosa” diretto dal M° Rosario Totaro.

Mercoledì 13 maggio, ore 16.00 – Aula Magna “M. Cesa” Nuovo appuntamento con la rassegna editoriale “Parole di Musica”, a cura di Alessandra Carlotta Pellegrini. Il celebre musicista e divulgatore Giovanni Bietti presenterà il suo ultimo lavoro: “Mozart: le ultime tre sinfonie” (Carocci, 2024). L’autore dialogherà con Pierfrancesco Borrelli per un’analisi approfondita della produzione sinfonica mozartiana.

12, 13 e 14 maggio – Masterclass con il M° Francesco Nicolosi Alta formazione con la seconda edizione della Masterclass sul “Grande Repertorio Pianistico” tenuta dal M° Francesco Nicolosi. Il progetto d’istituto, coordinato dai docenti Nadia Testa, Carmela Palumbo, Pier Carmine Garzillo e Lucio Grimaldi, si concluderà giovedì 14 maggio alle ore 17.00 presso l’Auditorium “V. Vitale” con il Concerto Finale degli Allievi.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e rappresentano un’occasione imperdibile per la cittadinanza di accedere gratuitamente a momenti culturali di altissimo profilo accademico e artistico.