Avellino: furto di energia elettrica

Denunciato dalla Polizia di Stato un 73enne del Vallo di Lauro (AV)

La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino, che coordina le indagini, un 73enne del Vallo di Lauro, per furto aggravato.

In particolare, i poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Lauro (AV), nella giornata di ieri, accertavano, con l’ausilio di personale della società E-Distribuzione, che un uomo di 73 anni, con a carico numerosi precedenti penali, aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete di distribuzione di energia elettrica della predetta società per fornire la sua abitazione privata ubicata in un Comune del Vallo di Lauro (AV).

All’esito dell’accertamento, veniva debitamente sottoposto a sequestro il cavo abusivo con il quale era stato realizzato l’allaccio alla fornitura elettrica.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.