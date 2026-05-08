Confronto con il sindaco di Montoro (AV) e piano definitivo entro 40 giorni

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che l’amministratore unico della Società ha avuto un confronto con il Sindaco di Montoro in merito alla storica questione della presenza di tetracloroetilene nelle acque sotterranee, tornata all’attenzione pubblica dopo la recente comunicazione della Regione Campania (n. 0326775/2026), che ha attivato nuove verifiche ambientali integrate.

I più recenti rilievi dell’ASL confermano che l’acqua erogata è sicura, grazie ai filtri a carbone attivo installati da questa Società presso il Campo Pozzi di Chiusa e sostituiti, da ultimo, nello scorso dicembre.

In ogni caso, per risolvere in via definitiva la vicenda, Alto Calore, attraverso le proprie strutture tecniche, si impegna a fornire – entro 40 giorni – un progetto strutturale e definitivo, corredato del necessario quadro economico, così da superare ogni approccio emergenziale e provvisorio.

La soluzione, da condividere con Comune e Regione, valuterà anche la possibile delocalizzazione dei pozzi verso siti incontaminati per continuare a garantire, con proposte operative di largo respiro, la massima sicurezza e continuità del servizio idrico alla popolazione.