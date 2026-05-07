Tre finanziamenti per un totale di due milioni e cinquecentomila euro per la messa in sicurezza di via Barricella. Nel Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la ripartizione di fondi destinati a territori a rischio idrogeologico, c’è anche Grottaminarda con tre importanti progetti finalizzati a risolvere, finalmente, la viabilità e la sicurezza in un’area rurale ma al contempo costellata di abitazioni e purtroppo soggetta a movimenti franosi.

Il primo progetto riguarda il tratto di via Barricella che parte dal confine comunale ed arriva a Vallone dei Fossi ed ha ricevuto 990mila euro.

Il secondo progetto riguarda il tratto tra la Strada Comunale Grottaminarda-Bonito fino a Vallone Valle e può contare su 755mila euro.



Il terzo progetto riguarda il tratto tra la Strada Comunale Grottaminarda-Bonito fino a Vallone Molinello ed ha ricevuto altri 755mila euro.

«È un risultato per noi di estrema importanza – afferma l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Marcantonio Spera – Abbiamo brindato alla notizia del Decreto! Dopo 40 anni di disagi per cittadini ed automobilisti riusciamo a dare una risposta concreta e definitiva, dimostrando non solo di riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio mandato, ma soprattutto quanto ci stia a cuore il benessere delle persone per troppi anni costrette a praticare strade dissestate ed in alcuni casi anche con fronti di instabilità per le abitazioni. Con questo corposo finanziamento andiamo finalmente ad intervenire con opere di sistemazione idrogeologica che potranno contenere i movimenti franosi e mettere in sicurezza l’intera area».