Esperti a confronto su diagnosi e cure delle fratture della spalla

È diventato negli anni un appuntamento atteso e riconosciuto nel panorama ortopedico nazionale, capace di rinnovarsi a ogni edizione con focus sempre più mirati. Torna all’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino il V Irpinia Trauma Forum, che quest’anno accende i riflettori su uno dei temi più complessi della traumatologia: le fratture dell’omero prossimale, sempre più frequenti e caratterizzate da una forte variabilità clinica.

A promuovere e organizzare l’iniziativa è Antonio Medici, direttore dell’Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia, che ha contribuito a far crescere il forum fino a renderlo un punto di riferimento per il confronto tra specialisti provenienti da tutta Italia. «Il forum – spiega il primario - nasce proprio con l’obiettivo di mettere a sistema esperienze diverse e aggiornare continuamente il nostro approccio clinico e chirurgico. Solo attraverso il confronto e la condivisione possiamo migliorare le scelte terapeutiche e offrire ai pazienti percorsi sempre più efficaci». Entrando nel merito del tema scelto per questa edizione, Medici sottolinea: «Quando parliamo di omero prossimale ci riferiamo alla parte superiore dell’omero, l’osso del braccio, che si articola con la spalla. Le fratture che interessano questa regione possono essere molto diverse tra loro e richiedono valutazioni estremamente attente, poiché ogni paziente presenta caratteristiche specifiche».

E il congresso sarà proprio l’occasione per affrontare in maniera approfondita tutti gli aspetti legati alla gestione di queste fratture: dall’inquadramento clinico e diagnostico alle strategie di trattamento, dalla gestione conservativa alle tecniche di sintesi fino alle soluzioni protesiche, con un’attenzione particolare ai criteri che guidano il processo decisionale, come età biologica, qualità ossea e richieste funzionali del paziente. Ampio spazio sarà riservato anche al confronto su casi clinici e scenari complessi, con momenti di discussione tra specialisti sulle situazioni più critiche e sulle scelte terapeutiche più appropriate.

L’appuntamento è in programma sabato prossimo, 9 maggio, a partire dalle ore 9, presso l’aula magna della Città ospedaliera (primo piano, settore B). Un’occasione di alta formazione e aggiornamento professionale che conferma il ruolo dell’Azienda Moscati come centro capace di promuovere innovazione, ricerca e confronto scientifico a livello nazionale, rafforzando la rete di competenze e contribuendo a diffondere una cultura sanitaria sempre più orientata alla personalizzazione delle cure.