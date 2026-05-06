Collegamento diretto nei weekend dal 10 maggio al 28 giugno con la Stazione centrale

Dal 10 maggio al 28 giugno, nei giorni di sabato, domenica e festivi, sarà attivo un servizio navetta diretto che collegherà la Stazione Centrale di Napoli (terminal bus Metropark) con il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, con l’obiettivo di favorire una maggiore accessibilità al sito museale e incentivare la fruizione del patrimonio ferroviario.

Un servizio gratuito per chi acquista il biglietto d’ingresso al Museo che si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse da Fondazione FS volte a migliorare l’accoglienza dei visitatori e a sostenere una mobilità più agevole e integrata.

Inoltre, nell’ambito della valorizzazione e della promozione del patrimonio culturale del territorio regionale, Fondazione FS ha rinnovato l’accordo di collaborazione con Scabec, società della Regione Campania, per rafforzare la conoscenza del Museo e consolidare il ruolo dello stesso all’interno del sistema culturale regionale.

Grazie al rinnovo dell’accordo, i possessori di Campania Artecard potranno accedere al polo museale usufruendo di una tariffa agevolata pari a 6 euro, anziché 9 euro. La tariffa è riservata ai titolari delle seguenti tipologie di card: Napoli 3 Giorni, Campania 3 Giorni, Campania 7 Giorni, Campania 365 e Campania 365 Lite.

Per ulteriori informazioni e dettagli sulle modalità di accesso è possibile telefonare allo 081.472003 oppure consultare il sito fondazionefs.it.