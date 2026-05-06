L’11 maggio incontro in Confindustria: i candidati sindaco illustrano programmi e visioni per la città

In vista delle prossime elezioni amministrative del Comune di Avellino, il Presidente di Confindustria Avellino Angelo Petitto ha ritenuto opportuno proporre ai candidati alla carica di Sindaco un momento di confronto riservato agli imprenditori associati.

L’incontro si terrà LUNEDÌ 11 MAGGIO 2026 alle ore 17.00 presso la sede di Confindustria Avellino nel corso del quale i candidati Festa, Nargi e Pizza avranno modo di illustrare i loro programmi e la loro visione dello sviluppo della città capoluogo.

Sarà l’occasione per avviare una riflessione sulle criticità attualmente registrate ed allo stesso tempo, ascoltare il punto di vista dei candidati rispetto alle istanze del mondo imprenditoriale.