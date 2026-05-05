Dal 30 maggio al 2 giugno, 4 giorni tra innovazione, lavoro e spettacolo nel Cilento

Dopo il successo della prima edizione, torna uno degli appuntamenti più attesi per professionisti e appassionati del settore: dal 30 maggio al 2 giugno, in località Torretta a San Marco di Castellabate (Sa), va in scena la seconda edizione del Polo Fieristico M.M.T., organizzato dall’associazione Giovani Annunziata con il patrocinio del Comune di Castellabate. Dopo il successo della prima edizione, torna uno degli appuntamenti più attesi per professionisti e appassionati del settore: dal 30 maggio al 2 giugno, in località Torretta a San Marco di Castellabate (Sa), va in scena la seconda edizione del Polo Fieristico M.M.T., organizzato dall’associazione Giovani Annunziata con il patrocinio del Comune di Castellabate.

Un evento che si conferma punto di riferimento per il comparto delle macchine movimento terra, dell’agricoltura e dell’edilizia, con un’area espositiva di oltre 120mila mq che accoglierà aziende, operatori e visitatori provenienti da tutto il territorio e non solo.

Cuore della manifestazione sarà l’esposizione di macchine movimento terra e mezzi agricoli, affiancata da un campo prova dedicato e da test di abilità riservati a operatori qualificati, pensati per valorizzare competenze e professionalità del settore.

Tra le principali novità di questa seconda edizione, spazio anche all’esposizione di materiali edili e attrezzature da lavoro, con la partecipazione di realtà locali e aziende specializzate, a testimonianza di un comparto in continua evoluzione e sempre più integrato.

Non mancherà l’area food e bar, pensata per accogliere famiglie e visitatori, insieme a spazi dedicati all’intrattenimento, per rendere l’esperienza accessibile e coinvolgente per tutti.

“Questa seconda edizione – spiegano gli organizzatori – rappresenta per noi un passo in avanti importante. Abbiamo voluto ampliare l’offerta, coinvolgendo nuove realtà e introducendo settori strategici come quello dei materiali edili e delle attrezzature da lavoro. Il nostro obiettivo è creare un evento che non sia solo esposizione, ma anche incontro, crescita e valorizzazione del territorio. Vedere tante aziende partecipare è per noi motivo di grande orgoglio e la conferma che stiamo andando nella direzione giusta”.

Hanno aderito alla seconda edizione: TeknoMak, ItalNoleggi, La Formica Edile, Edil Bianco, Sorgente Macchine, NewService, Officine Meccaniche Villano Oreste, Apicella, Agrocilento, Comi, Movimac, Sa.Cos prefabbricati, Bruno, AgriSele, Corradino Service, Esposito, Eurocar, Mirra & Co., FRC Macchine Industriali, Lobos, Mecar, Geolift S.R.L., Agri Mafros, Procaccini Group, Milwaukee, Macchine Agricole, DTF Service, Matedil, R.E.C.D.E.