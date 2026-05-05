La Commissione invita a manifestare interesse per diventare membri fondatori dell'Alleanza

Oggi la Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare manifestazioni di interesse per entrare a far parte dei membri fondatori dell’Alleanza UE-Ucraina per i droni. L’iniziativa mira a rafforzare la sicurezza e la difesa dell’UE e dell’Ucraina, promuovendo al contempo un ecosistema industriale innovativo nel settore dei droni per la difesa.

L’alleanza si inserisce nel solco del discorso sullo stato dell’Unione 2025 della Presidente Ursula von der Leyen, che aveva annunciato nuove misure per contrastare la crescente minaccia rappresentata dalla guerra dei droni.

L’Alleanza UE-Ucraina per i droni sosterrà lo sviluppo di tecnologie avanzate sia per i droni sia per i sistemi antidrone. In quanto ecosistema guidato dall’industria, contribuirà agli sforzi europei volti a costruire una capacità completa in questo ambito, facendo leva sulla tabella di marcia sulla prontezza alla difesa per il 2030 e sul piano d’azione della Commissione sulla sicurezza in materia di droni e di sistemi antidrone.

I membri fondatori saranno selezionati tra candidati con comprovata esperienza nell’ecosistema dei droni per la difesa, sia nell’UE sia in Ucraina. Essi formeranno il primo Consiglio dell’Alleanza UE-Ucraina sui droni e avranno un ruolo chiave nel definirne attività e priorità

Il lancio ufficiale dell’Alleanza è previsto nei prossimi mesi, mentre le candidature resteranno aperte fino al 25 maggio 2026.