Violazioni urbanistiche e antisismiche: fermata una nuova costruzione

La Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli nei giorni scorsi, dopo il sequestro dei n.25 appartamenti e n.5 locali commerciali in Via Ciaramelli, sequestro convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord, ha ispezionato un cantiere in Corso Garibaldi, dove è presente un fabbricato di nuova costruzione in fase di completamento composto da n. tre piani, per un totale di n. 12 appartamenti e n. 1 locale commerciale.

Dalla ispezione è emerso che le opere sono state realizzate in difformità essenziali rispetto ai titoli autorizzativi, in violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, sono state riscontrate violazioni in materia di distanze tra fabbricati ove viene prescritto la distanza di metri 10 tra pareti finestrate di edifici antistanti, e violazioni del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale.

Per le difformità essenziali accertate realizzate rispetto ai titoli autorizzativi e le altre ipotesi di reato, la Polizia Locale ha proceduto al sequestro di Polizia Giudiziaria della struttura. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord ha convalido il sequestro eseguito dalla Polizia Locale.