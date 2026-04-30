Lavori sulla Napoli–Salerno: stop ai treni

Cantieri dal 10 maggio al 29 giugno per l’installazione del sistema ERTMS

Per lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale, la circolazione dei treni sulla linea convenzionale Napoli – Salerno (via Cava De’ Tirreni) sarà sospesa dal 9 maggio al 29 giugno tra le stazioni di Napoli San Giovanni Barra e Salerno.

I treni Frecciarossa e del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) subiranno deviazioni, limitazioni, e/o cancellazioni di percorso. In particolare:

ALTA VELOCITÀ

I treni Frecciarossa tra Roma e Napoli – Pompei 9568-9693 saranno limitati a Napoli Centrale e saranno sostituiti, nella tratta Napoli-Pompei, da servizi bus Freccialink in connessione con Frecciarossa nella stazione di Napoli Afragola.

REGIONALE

I treni del Regionale della relazione Nocera Inferiore – Salerno saranno cancellati. Alcuni treni della relazioneNapoli Campi Flegrei – Salerno/ Torre Annunziata Centrale / Castellammare di Stabia saranno limitati / originari nella stazione di Napoli San Giovanni Barra, altri cancellati intera tratta. Alcuni treni della relazioneNapoli-Salerno/Sapri seguiranno il percorso alternativo via Monte del Vesuvio, alcuni subiranno modifiche di orario o saranno limitati a Salerno. Previste corse con bus tra Salerno e Napoli Centrale e viceversa, Salerno e Napoli San Giovanni Barra e viceversa, Napoli Centrale e Castellammare di Stabia e viceversa.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale e i posti disponibili potrebbero risultare inferiori rispetto al normale servizio ferroviario. Sui bus non è ammesso il trasporto di biciclette e monopattini elettrici e non sono ammessi animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida per persone non vedenti.

I Freccialink Napoli Afragola – Pompei e viceversa sono acquistabili esclusivamente in connessione con i treni Frecciarossa.

I canali di acquisto sono aggiornati. Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia.