Avellino – Incontro tra Commissario e candidati sindaco

Confronto istituzionale sulle attività svolte e sulle priorità per la futura amministrazione comunale

Aggiunto da Redazione il 30 aprile 2026.
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Nargi Perrotti Pizza FestaNel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 aprile 2026, nella Casa Comunale si è svolto un incontro istituzionale tra il Commissario Straordinario, dott.ssa Giuliana Perrotta, e i tre candidati alla carica di Sindaco per le prossime Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026, Laura Nargi, Gianluca Festa e Nello Pizza.

L’incontro, promosso dal Commissario Straordinario, è nato esclusivamente con l’obiettivo di garantire una informazione completa sulle principali attività che sono state portate avanti durante i mesi di gestione commissariale. 

In particolare, sono state messe in evidenza le iniziative che sono state portate a termine e quelle ancora aperte in modo da condividere, in maniera trasparente ed equidistante, con i tre candidati, le questioni più urgenti che la futura Amministrazione comunale dovrà affrontare.

Il confronto si è svolto in un clima di serena collaborazione.

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Source: www.irpinia24.it