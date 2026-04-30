Un centauro senza casco punta e tenta di investire il Comandante Piricelli

Ogni giorno la Polizia Locale della Città di Afragola è presente all’esterno degli istituti scolastici per garantire che gli alunni possano accedere alle scuola in sicurezza. Spesso, salvo imprevisti il Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli presta unitamente agli Agenti servizio all’esterno degli istituti. L’Istituto Scolastico Pertini ubicato in Via Lombardia ha un elevato numero di alunni che la frequentano, per questo tenuto conto anche del cospicuo numero di veicoli che nell’orario di ingresso circolano in zona è stato istituito un senso unico dalle ore 07.45 alle ore 08.45.

Da giorni il Comandante Piricelli sta dirigendo personalmente i posti di controllo all’esterno dell’Istituto Scolastico Pertini che hanno portato al sequestro amministrativo di alcuni ciclomotori per il mancato uso del casco protettivo. I controlli sono proseguiti e verso le ore 8 del mattino un ragazzo ha accompagnato fuori un amico. Mentre l’amico scendeva dal motociclo, il Comandante Piricelli ha intimato l’alt al conducente, il quale in un primo momento si è avvicinato portando il veicolo a passo d’uomo, per poi accelerare di botto e tentare di investire l’Ufficiale, che solo grazie alla prontezza di riflessi si spostava.

A pochi passi era presente il S. Tenente Orazio Salzano il quale per un pelo non veniva colpito in pieno dal motociclo che proseguiva la corsa in una strada sterrata per poi dileguarsi. Immediatamente si dava avvio alle attività di indagine tese ad individuare il soggetto che aveva puntato e provato ad investire il Comandante Piricelli ed era scappato. Dopo alcune ora attraverso indagini tradizionali il reo di minore età veniva individuato. Dagli accertamenti è risultato condurre il veicolo senza patente. Il reo è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale e per mancato alt e fuga pericolosa.