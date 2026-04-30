Il gruppo consiliare richiama l’attenzione su sicurezza, dignità e diritti dei lavoratori

Il Gruppo “Radici” di Bracigliano celebra il 1° Maggio, una ricorrenza che rappresenta un pilastro della nostra democrazia e un momento di riflessione collettiva sul valore del lavoro, sui diritti conquistati e sulle sfide ancora aperte per garantire dignità e sicurezza a ogni lavoratrice e lavoratore.

“Il lavoro è il fondamento della nostra Repubblica, come sancito dall’articolo 1 della Costituzione – dichiarano i consiglieri di “Radici” – Ma non può esistere lavoro senza tutela, senza rispetto, senza sicurezza. In questa giornata, il nostro pensiero va alle troppe vittime delle cosiddette morti bianche, tragedie che continuano a segnare il nostro Paese e che ricordano quanto sia ancora urgente rafforzare i sistemi di prevenzione, vigilanza e formazione sui luoghi di lavoro”.

“Ogni vita spezzata da condizioni insicure è una ferita per l’intera comunità – aggiungono i membri di “Radici” – Non possiamo accettare che il lavoro, ciò che dovrebbe garantire futuro, stabilità e crescita, diventi motivo di rischio o, peggio, di morte. È un dovere morale e istituzionale impegnarsi affinché simili tragedie non si ripetano, promuovendo una cultura della sicurezza che metta al centro la persona, la sua salute, i suoi diritti”.

Come gruppo consiliare, “Radici” ribadisce il proprio impegno a sostenere politiche che valorizzino il lavoro in tutte le sue forme, che contrastino ogni forma di sfruttamento e che garantiscano condizioni eque, sicure e rispettose della dignità umana. Il 1° Maggio non è solo una celebrazione: è un richiamo alla responsabilità, alla memoria e all’azione.

In questa giornata, il gruppo “Radici” intende rinnovare la propria vicinanza a chi lavora, a chi cerca lavoro, a chi ha perso un familiare sul posto di lavoro e a chi ogni giorno si impegna per costruire una società più giusta, più sicura e più solidale per tutti.