Trent’anni di Liceo Europeo ad Avellino
Trent'anni di Liceo Europeo: l'Hackathon Humanitas 4.0 progetta il futuro del Convitto
Il Liceo Classico Europeo del Convitto Nazionale di Avellino taglia il prestigioso traguardo dei trent’anni!
Nato all’indomani del Trattato di Maastricht come percorso sperimentale per formare cittadini dotati di una profonda coscienza europea, l’indirizzo è oggi un modello di eccellenza e fonde il rigore degli studi classici con una spiccata vocazione internazionale.
Per celebrare questa ricorrenza, l’Istituzione ha promosso un calendario di eventi che coinvolgerà l’intera comunità scolastica di ieri e di oggi. Il percorso celebrativo prenderà il via il prossimo 29 aprile con un evento innovativo, l’Hackathon Humanitas 4.0: Radici Classiche, Orizzonti Futuri.
A differenza dei format competitivi tradizionali, l’Hackathon si configurerà come un laboratorio corale di co-progettazione, che avrà l’obiettivo di unire generazioni diverse – Rettori (passati e presente), docenti, educatori, studenti ed ex alunni – in una giornata di lavoro creativo, per immaginare, insieme, l’evoluzione dell’istituto nel prossimo decennio.
I partecipanti lavoreranno seguendo il metodo della “valutazione diffusa”, partendo dall’analisi della memoria storica (fase di Input) per approdare alla definizione di proposte concrete per l’identità futura del Liceo (fase di Sintesi). Al centro della riflessione, la sfida di proiettare i valori intramontabili dell’educazione classica — spirito critico, etica e democrazia — nelle sfide tecnologiche e sociali di domani.
L’iniziativa vanta già i prestigiosi patrocini dell’Ambasciata della Repubblica Ellenica in Italia e della Provincia di Avellino, mentre si resta in attesa della conferma di ulteriori egide istituzionali che andranno a impreziosire il programma delle celebrazioni.
L’evento del 29 aprile rappresenta solo il primo di tre momenti chiave che vedranno la partecipazione di alte cariche istituzionali e rappresentanti del Ministero degli Esteri, confermando il ruolo centrale del Liceo Classico Europeo nel panorama formativo d’avanguardia.