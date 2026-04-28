Il 30 aprile alle 16:30 si terrà la rassegna libraria all’Archivio di Stato di Avellino

Giovedì 30 aprile prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”. Giovedì 30 aprile prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.

In tale occasione si presenterà il libro “I guerrieri normanni di Melfi. Le origini del regno di Sicilia (marzo – settembre 1041)”, di Edoardo Spagnuolo.

Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino, dialogherà con l’autore.

Edoardo Spagnuolo, docente, saggista e storico irpino, si sofferma sugli avvenimenti accaduti in soli cinque mesi del 1041 nel circondario di Melfi: qui, infatti, dagli inizi di marzo agli inizi del successivo mese di settembre di quell’anno, avvennero fatti di eccezionale rilevanza, che avrebbero inciso in maniera radicale sulla storia della città e, più in generale, sul corso storico del Mezzogiorno d’Italia.

In un brevissimo arco di tempo, poche centinaia di cavalieri, affiancati da altrettanti “pedites”, sconfissero ripetutamente eserciti costituiti da migliaia di soldati, confermando ancora una volta la fama di grandissimi combattenti di cui i Normanni godevano in tutto l’Occidente.