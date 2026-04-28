Storie, luoghi e memorie di un’istituzione al Carcere Borbonico di Avellino

A oltre novant’anni dalla sua istituzione, la Provincia di Avellino con il Museo Irpino dedica una Mostra alla principale istituzione culturale del territorio: il Museo Irpino. La Mostra ripercorre le principali tappe del lungo e complesso processo di formazione del Museo dalle origini, risalenti agli anni Venti dell’Ottocento, fino al 1966, anno della definitiva sistemazione delle collezioni nel complesso architettonico di Palazzo della Cultura.

Una storia fatta di passione e di scoperte, ma anche di impegno civile, politico e culturale. Il percorso espositivo, suddiviso in quattro sezioni, si sviluppa secondo un ordine cronologico e accompagna il visitatore attraverso le diverse fasi di formazione e crescita del Museo. Lungo la linea del tempo trovano spazio approfondimenti e curiosità, raccontati con materiali archeologici e storico-artistici provenienti dalle collezioni del Museo Irpino, documenti dell’Archivio storico e fotografico, quotidiani dell’Emeroteca provinciale e opere librarie della Biblioteca Provinciale “S. e G. Capone”.

Un invito dunque a entrare nella storia del Museo Irpino e a riscoprire, attraverso le sue collezioni, l’identità di un intero territorio. La Mostra, inoltre, presenta una serie di strumenti e servizi pensati per garantire l’accessibilità a tutti i visitatori, grazie a contenuti scritti realizzati con caratteri ad alta leggibilità, percorsi video in LIS (Lingua dei Segni Italiana), audiotour in italiano e in inglese e percorsi specifici per bambini.

Nel corso della Mostra saranno inoltre organizzati incontri con studiosi e archeologi che mensilmente parteciperanno agli “Incontri al Museo” e sarà inoltre allestita un’area kid’s con con video e supporti didattici dove anche i più piccoli potranno avvicinarsi alla storia del Museo. La mostra verrà inaugurata giovedì 30 aprile alle ore 10.30 presso il Complesso Monumentale Carcere Borbonico e sarà visitabile fino al 12 settembre tutti i giorni dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 .