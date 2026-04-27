Scandone Avellino, Gara 1 playoff al Pala Del Mauro
Sabato 2 maggio alle 20:00 sfida contro Basket School Messina, decisivo il supporto del pubblico
La Scandone Avellino comunica ufficialmente che Gara 1 dei play off contro il Basket School Messina si disputerà sabato 2 maggio alle ore 20:00 presso il Pala Del Mauro. L’incontro rappresenta un appuntamento di grande importanza per la stagione sportiva della squadra biancoverde, che si appresta ad affrontare la fase decisiva del campionato davanti al proprio pubblico. Il sostegno dei tifosi sarà fondamentale per accompagnare la squadra in questa sfida cruciale.
La società invita tutti gli appassionati e sostenitori a partecipare numerosi, contribuendo a creare un’atmosfera calorosa e coinvolgente sugli spalti del Pala Del Mauro.