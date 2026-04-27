Rivivo con Te ad Avellino per il Femminicidio

Prima Esposizione Nazionale sui Femminicidi promossa dal Centro Studi Livatino Campania

Si è tenuta, presso il Carcere Borbonico di Avellino dal 20 al 23 aprile 2026, l’iniziativa Rivivo con Te, partita da Avellino, è la prima Esposizione Nazionale sui Femminicidi itinerante, è stata promossa dal Centro Studi Livatino (coordinata dal dr Valter Brunetti Referente CSL Campania) e da Finetica Ets ed è consistita nella presentazione, in quattro giornate, di alcuni pannelli con fotografie e racconti delle diverse storie di femminicidi, accompagnata da relazioni e riflessioni di esperti sul tema nonché da interpretazioni artistiche di tipo musicale, teatrale e balletti al fine di sensibilizzare il pubblico in un quadro artistico /rievocativo .

I pannelli esposti al pubblico nella Sala Mostra del Carcere Borbonico sono stati visti e commentati dagli alunni degli Istituti Scolastici di Avellino che hanno partecipato all’evento: Liceo Caprariis di Atripalda, Liceo Colletta di Avellino, Liceo Scientifico Mancini e l’Istituto Ipsoa di Avellino

L’evento è stato patrocinato dall’ Ente Provincia, Comune di Avellino, dal Ministero dell’Istruzione Finanze, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia per la sua finalità culturale, sociale ed educativa. Hanno collaborato con il Centro Studi Livatino e Finetica Ets le associazioni antiviolenza operanti sul territorio, Demetra e La Goccia, il Forum sociosanitario, il Forum Associazioni Familiari Campania, per il ballo l’Accademie du Ballet con le maestre Raffaella Bellezza e Zelia Guarini, il gruppo teatrale Sara Mollica, Alfredo Taiani e Beatrice Gargiulo al violino; la pianista/cantante Giusy Famiglietti, l’associazione Musicale Ateneo “ALEA” diretta dalla dott.ssa Lucia Gaeta

Alla presenza delle Istituzioni locali, l’evento si è concluso il 23 aprile con la rappresentazione musicale del Conservatorio Cimarosa di Avellino, con i saluti del Presidente di Finetica, dr Nello Tuorto, del Vice Presidente Nazionale del Centro Studi Livatino, dr Domenico Airoma, il quale ha consegnato una targa ricordo ai familiari di Antonella Russo vittima di femminicidio in Irpinia.