A 43 anni dall’uccisione delle Brigate Rosse, il ricordo di Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano, simboli di legalità

In occasione dell’anniversario dell’uccisione di Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano, avvenuta il 27 aprile 1982 per mano delle Brigate Rosse, il consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastella intende rendere omaggio alla memoria di due figure che rappresentano ancora oggi un esempio alto di impegno civile, etico e istituzionale.

“Ricordare Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano – dichiara Mastella – significa riaffermare con forza i valori della legalità, della democrazia e del servizio alle istituzioni. Delcogliano, nel suo ruolo di assessore regionale, ha incarnato uno spessore politico e umano fondato su competenza, integrità e dedizione al bene comune. Accanto a lui, Aldo Iermano ha rappresentato il valore profondo dell’amicizia e della lealtà, testimoniando con il proprio sacrificio un legame umano autentico e coraggioso”.



“Il loro assassinio – prosegue – resta una ferita indelebile nella storia della nostra regione e dell’intero Paese. Ma la loro memoria continua a vivere come riferimento morale, soprattutto in un tempo in cui il bisogno di esempi di onestà, rettitudine e responsabilità pubblica è sempre più forte”