Delcogliano e Iermano, memoria viva
A 43 anni dall’uccisione delle Brigate Rosse, il ricordo di Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano, simboli di legalità
In occasione dell’anniversario dell’uccisione di Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano, avvenuta il 27 aprile 1982 per mano delle Brigate Rosse, il consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastella intende rendere omaggio alla memoria di due figure che rappresentano ancora oggi un esempio alto di impegno civile, etico e istituzionale.
“Il loro assassinio – prosegue – resta una ferita indelebile nella storia della nostra regione e dell’intero Paese. Ma la loro memoria continua a vivere come riferimento morale, soprattutto in un tempo in cui il bisogno di esempi di onestà, rettitudine e responsabilità pubblica è sempre più forte”
“Alle nuove generazioni – conclude Mastella - spetta il compito di custodire e rinnovare questi valori, affinché il sacrificio di Delcogliano e Iermano non sia vano, ma continui a indicare la strada di una società più giusta, libera e consapevole”.