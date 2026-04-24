Cresce la carenza di personale sanitario: richieste misure strutturali per rendere la professione più attrattiva

“Negli ultimi anni, la carenza di infermieri in Italia si è trasformata da criticità latente a vera e propria emergenza nazionale. I dati più recenti mostrano un sistema sanitario sotto pressione, incapace di garantire un ricambio adeguato del personale e sempre più distante dagli standard europei. A peggiorare la situazione contribuisce il progressivo invecchiamento della forza lavoro: l’età media degli infermieri sarebbe di circa 46,5 anni, segnale di un ricambio generazionale insufficiente. Le prospettive future sono ancora più preoccupanti. Si stima che entro il 2033 circa 110.000 professionisti andranno in pensione, creando un vuoto difficilmente colmabile senza interventi strutturali. Non si tratta solo di carenza “in entrata”, ma anche di una perdita continua di personale già formato. Ogni anno l’Italia perderebbe purtroppo circa 10.000 infermieri, tra dimissioni volontarie e abbandono della professione. Una parte significativa di questi professionisti sceglie di trasferirsi all’estero, attratta da condizioni di lavoro migliori e stipendi più elevati. Il sistema italiano, infatti, offre retribuzioni inferiori rispetto alla media europea e minori opportunità di crescita professionale, rendendo la carriera infermieristica meno attrattiva. E in questo contesto è chiaro che il gap con gli altri Paesi europei sta diventando sempre più profondo. Cosa fare per affrontare la crisi in Italia? Sarebbero innanzitutto necessari interventi coordinati e di lungo periodo: aumento degli stipendi e incentivi economici, miglioramento delle condizioni di lavoro, maggiore investimento nella formazione universitaria, valorizzazione delle competenze avanzate e pianificazione del fabbisogno sanitario a livello nazionale. Solo attraverso una riforma complessiva, infatti, sarà possibile rendere la professione dell’ infermiere più attrattiva e garantire la sostenibilità del sistema sanitario”. Così, in una nota stampa, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca.