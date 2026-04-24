Avellino – Cerimonia Commemorativa

Commemorazione ufficiale alla presenza delle Autorità Civili, Militari e Religiose

In occasione dell’81° anniversario della Festa della Liberazione, l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia commemorativa in onore dei Caduti.

La manifestazione si terrà sabato 25 aprile 2026, alle ore 11.00 in Piazza Matteotti, alla presenza delle Autorità Civili, Militari e Religiose.

Nel corso della cerimonia sarà deposta una corona d’alloro in memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita per la libertà, la democrazia e la pace del nostro Paese.

La cittadinanza è invitata a partecipare.