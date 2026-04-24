25 aprile, il messaggio de “La Solidarietà”

Per la Festa della Liberazione, l’associazione richiama libertà, memoria e impegno civile

Aggiunto da Redazione il 24 aprile 2026.
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Festa della Liberazione in ItaliaIn occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione, l’Associazione di Volontariato La Solidarietà di Fisciano desidera unirsi alle celebrazioni nazionali che ricordano la fine dell’oppressione e la riconquista della libertà e della democrazia nel nostro Paese.

Questa ricorrenza rappresenta un momento di profonda riflessione collettiva: il 25 aprile non è soltanto una data storica, ma un patrimonio di valori che continua a guidare la vita civile e istituzionale dell’Italia. Libertà, partecipazione, solidarietà e rispetto dei diritti fondamentali sono conquiste che dobbiamo custodire e trasmettere alle nuove generazioni.

In questo contesto, l’Associazione La Solidarietà rinnova il proprio impegno al servizio della comunità, ricordando il ruolo prezioso dei volontari, sempre presenti nelle manifestazioni e negli eventi che celebrano questa giornata. Il loro contributo – fatto di disponibilità, professionalità e senso civico – garantisce supporto organizzativo, assistenza e sicurezza laddove necessario, permettendo alla cittadinanza di vivere pienamente il significato di questa ricorrenza.

“Il 25 aprile – sottolineano i membri dell’Associazione – è una festa che appartiene a tutti. Celebrare la Liberazione significa ricordare chi ha sacrificato la propria vita per restituire al Paese dignità e democrazia. Come volontari, sentiamo il dovere di contribuire affinché questi valori restino vivi e radicati nella nostra comunità”.

La memoria della Resistenza e del percorso che ha portato alla nascita della Repubblica rappresenta un faro per il presente e per il futuro. Per questoLa Solidarietà invita a vivere questa giornata con consapevolezza, gratitudine e spirito di unità.

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Source: www.irpinia24.it