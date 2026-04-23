UE, nuove sanzioni contro la Russia

La Commissione europea rafforza le misure su energia, finanza e propaganda a sostegno dell’Ucraina

La Commissione accoglie con favore l’adozione, da parte degli Stati membri dell’UE, del 20º pacchetto di sanzioni contro la Russia. L’impegno dell’UE a favore di un’Ucraina libera e sovrana è incrollabile. Questo pacchetto esercita ulteriore pressione sulla Russia affinché si impegni in negoziati e lo faccia a condizioni accettabili per l’Ucraina. Ogni giorno di ulteriori attacchi russi contro le infrastrutture civili ucraine è un altro giorno di sofferenza per il popolo ucraino.

Le nuove sanzioni hanno una forte componente anti-elusione e includono misure energetiche incisive, nonché l’attivazione, per la prima volta, dello strumento “anti-elusione”. Il pacchetto odierno prende inoltre di mira i servizi finanziari (incluse le criptovalute), il commercio e la propaganda mediatica, e introduce ulteriori misure per la tutela degli operatori dell’UE.

Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa.