La Commissione europea coinvolge cittadini e stakeholder per definire la nuova governance marina

La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica per raccogliere contributi sulla Legge europea sugli oceani, la cui adozione è prevista entro la fine dell’anno, e che rappresenta una proposta legislativa chiave nell’ambito del Patto europeo per gli oceani, adottato dalla Commissione nel giugno 2025. Questa consultazione mira a garantire che la futura Legge sugli oceani risponda alle esigenze reali.

La Legge sugli oceani rafforzerà la governance degli oceani dell’UE, fungendo da quadro giuridico per allineare obiettivi economici, climatici, ambientali e sociali, al fine di proteggere gli ecosistemi marini e garantire un uso sostenibile degli oceani.

Essa adotterà un approccio coordinato, allineando la revisione in corso della Direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo con l’attuale aggiornamento della Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino.

Aperta fino al 16 luglio 2026, la consultazione invita le parti interessate, le autorità pubbliche e le amministrazioni, gli esperti, i cittadini e le comunità costiere a condividere le proprie opinioni tramite un questionario strutturato.

Ulteriori informazioni sulla consultazione pubblica sono disponibili online, comprese le modalità per compilare il questionario.